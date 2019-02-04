Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İki Ayın Zirvesinden Çekildi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İki Ayın Zirvesinden Çekildi

20 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu'nun (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 2019 yılının zirvesine çıktıktan sonra, ABD petrol kulelerinin sekiz ayın en düşük sayısına gerilemesiyle, düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İki Ayın Zirvesinden Çekildi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu'nun (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 2019 yılının zirvesine çıktıktan sonra, ABD petrol kulelerinin sekiz ayın en düşük sayısına gerilemesiyle, düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 düşüşle 62 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.94 düşüşle 54.19 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü veriler etkisiyle geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.26 düşüşle 15.73 dolardan,

altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,313.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.78 düşüşle 2.7515 dolardan,

platin, yüzde 1.11 düşüşle 817.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.81 artışla 1,324.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,479 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:05 Kaynak: DHA

Opec, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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