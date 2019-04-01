Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İlk Çeyreği Artışla Tamamladı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İlk Çeyreği Artışla Tamamladı

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Çinden gelen güçlü veriler ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, ABD yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları İlk Çeyreği Artışla Tamamladı, System.String[]
– Petrol fiyatları, Çinden gelen güçlü veriler ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyaller, ABD yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.35 artışla 68.49 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.4 artışla 60.98 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları yatırımcıların risk iştahının artmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.2 artışla 15.11 dolardan,

altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,296 dolardan,

bakır, yüzde 0.27 artışla 2.945 dolardan,

platin, yüzde 0.69 artışla 860.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.25 artışla 1,372 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:59 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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