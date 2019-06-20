EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları İran ve ABD arasındaki gerginlik etkisiyle yükseldi

– Petrol fiyatları, İran'ın, kendi havasahasına girdiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) vurması ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran büyük bir hata yaptı" ifadesini kullandığı Twitter paylaşımı sonrasında yüzde 5.0'in üzerinde yükseldikten sonra hafif çekildi.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 62.48 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 3.72 artışla 64.12 dolardan, ABD hafif petrolü 54.08 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 4.85 artışla 56.37 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ancak ileriye dönük faiz indiirmlerine kapıyı açık tutmasıyla beş yılın en yüksek düzeyine yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 2.49 artışla 15.33 dolardan,altın, yüzde 2.74 artışla 1,385.6 dolardan,bakır, yüzde 1.27 artışla 2.716 dolardan,platin, yüzde 0.67 artışla 811.2 dolardan vepaladyum da yüzde 1.57 düşüşle 1,469.2 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 256 liraya, çeyrek altın 419 liraya, Cumhuriyet altını da 1,735 liraya yükseldi.

- İstanbul