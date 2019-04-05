Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Jeopolitik Risklerin Etkisiyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Jeopolitik Risklerin Etkisiyle Yükseldi

54 dakika önce

– Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin arttığı endişeleriyle son beş ayın en yüksek düzeylerine yakın seyretti.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Jeopolitik Risklerin Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin arttığı endişeleriyle son beş ayın en yüksek düzeylerine yakın seyretti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.40 artışla 69.68 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.68 düşüşle 62.52 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, doların Japon yeni karşısında değer kazanmasıyla karışık seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 artışla 15.13 dolardan,

altın, yüzde 0.13 artışla 1,296 dolardan,

bakır, yüzde 0.67 düşüşle 2.893 dolardan,

platin, yüzde 0.10 artışla 905.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.44 artışla 1,351.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 379 liraya, Cumhuriyet altını da 1,562 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:58 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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