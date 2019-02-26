Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Keskin Düşüş Sonrası Toparlanıyor

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Keskin Düşüş Sonrası Toparlanıyor

4 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle yüzde 3.0'ten fazla değer kaybeden petrol fiyatları, üretim kısıtlamaları ve yaptırımlar etkisiyle toparlanmaya geçti.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Keskin Düşüş Sonrası Toparlanıyor, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle yüzde 3.0'ten fazla değer kaybeden petrol fiyatları, üretim kısıtlamaları ve yaptırımlar etkisiyle toparlanmaya geçti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.69 artışla 65.21 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.47 artışla 55.74 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.03 artışla 15.835 dolardan,

altın, yüzde 0.06 düşüşle 1,328.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.07 düşüşle 2.943 dolardan,

platin, yüzde 0.64 artışla 859.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,501 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,515 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:04 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine İndirim Geldi Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi

Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:08:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Keskin Düşüş Sonrası Toparlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]