Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı Haberiyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı Haberiyle Yükseldi

7 dakika önce

– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını Haziran ayından önce sona erdirmeyeceğini söylemesiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı Haberiyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid al-Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını Haziran ayından önce sona erdirmeyeceğini söylemesiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.05 artışla 66.43 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.5 artışla 56.91 dolardan işlem görüyor.

Dolar üç ayın zirvesinde yakın düzeyde tutunurken, altın fiyatları ons başına 1,300 dolar seviyesini zorluyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 15.295 dolardan,

altın, yüzde 0.42 düşüşle 1,293.8 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 artışla 2.9015 dolardan,

platin, yüzde 0.35 düşüşle 814.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.18 artışla 1,476.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:31 Kaynak: DHA

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