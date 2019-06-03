Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntı haberiyle yükseldi
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntı haberiyle yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkleer Örgütü'nünü (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceğini açıklaması üzerine yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları kısıntı haberiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkleer Örgütü'nünü (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceğini açıklaması üzerine yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.81 artışla 62.49 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.53 artışla 54.32 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi etkisiyle, iki ayın zirvesinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.91 artışla 14.7 dolardan,
altın, yüzde 0.62 artışla 1,319.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.44 artışla 2.6515 dolardan,
platin, yüzde 0.99 artışla 802.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.45 düşüşle 1,312.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1,677 liraya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi
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