Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Yaptırımlarla 2019 Zirvesine Yakın

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Yaptırımlarla 2019 Zirvesine Yakın

41 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yılın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, ekonomik yavaşlama endişeleri artışı sınırladı.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Yaptırımlarla 2019 Zirvesine Yakın, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yılın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, ekonomik yavaşlama endişeleri artışı sınırladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 66.94 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.3 düşüşle 56.99 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanaklarında 2019 yılı için en az bir faiz artırımı sinyali verilmesiyle, 10 ayın zirvesinden çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.71 düşüşle 15.9 dolardan,

altın, yüzde 0.75 düşüşle 1,337.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.74 düşüşle 2.8985 dolardan,

platin, yüzde 0.36 düşüşle 831.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.9 düşüşle 1,448.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,353 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Ekonomi
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