Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Stok Azalmasıyla Karışık

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Stok Azalmasıyla Karışık

35 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD'nin azalan ham petrol stokları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle karışık.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.38 düşüşle 66.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Kısıntı ve Stok Azalmasıyla Karışık, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'nin azalan ham petrol stokları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle karışık.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.38 düşüşle 66.14 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.23 artışla 57.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın açıklamalarının, yatırımcıların ticaret görüşmelerinin tamamlanacağı umutlarını zedelemesiyle iki haftanın en düşük düzeyine çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.06 artışla 15.775 dolardan,

altın, yüzde 0.1 artışla 1,322.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.12 artışla 2.9625 dolardan,

platin, yüzde 0.52 artışla 874.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.88 artışla 1,505.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:36 Kaynak: DHA

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