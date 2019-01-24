Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Ekonomide Yavaşlamayla Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Ekonomide Yavaşlamayla Düştü

2 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki öngörülemeyen artışın yanında, küresel ekonomik yavaşlamanın talebi azaltacağı endişeleri etkisiyle düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Ekonomide Yavaşlamayla Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki öngörülemeyen artışın yanında, küresel ekonomik yavaşlamanın talebi azaltacağı endişeleri etkisiyle düştü.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasının yakıt talebini de sınırlayabileceğine ilişkin öngörülerin etkisiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 52.35 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda görülen ekonomik yavaşlama endişeleriyle güvenli liman arayan arayan yatırımcılar etiksiyle metel fiyatları yükseldi. Özellikle, doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.36 düşüşle 15.325 dolardan,

       - altın, yüzde 0.26 düşüşle 1,280.6 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.06 artışla 2.656 dolardan,

       - platin, yüzde 0.29 artışla 798.7 dolardan ve

       - paladyum da yüzde 0.03 düşüşle 1,307.8 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:28 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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