Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi

45 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.2'de sabit tutmasıyla yüzde 2.0'nnin üzerinde yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 3.2'de sabit tutmasıyla yüzde 2.0'nnin üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.43 artışla 62.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.56 artışla 53.78 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayan para politikası toplantısından bir faiz indirimi beklentilerinin artması etkisiyle 14 ayın zirvesine yaklaştı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.65 artışla 14.92 dolardan,
altın, yüzde 0.23 artışla 1,346.1 dolardan,
bakır, yüzde 2.06 artışla 2.703 dolardan,
platin, yüzde 0.48 artışla 798.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.68 artışla 1,480.0 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 411 liraya, Cumhuriyet altını da 1,702 liraya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişleriyle geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]