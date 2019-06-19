Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişlerinin azalmasıyla yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişlerinin azalmasıyla yükseldi

16 dakika önce

– Petrol fiyatları, Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklaması sonrasında küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmasıyla, yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişlerinin azalmasıyla yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklaması sonrasında küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmasıyla, yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.4 artışla 62.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 artışla 54.16 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıklamasıyla düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,
altın, yüzde 0.25 düşüşle 1,347.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,
platin, yüzde 0.02 düşüşle 801.8 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 414 liraya, Cumhuriyet altını da 1,715 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:43 Kaynak: DHA
Şi Cinping, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı İsmail Küçükkaya, AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamasına cevap verdi! İstanbul'un göbeğinde eski karısını dövüp bıçakladı! Mahalledeki genç, yaralı kadını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 09:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomik yavaşlama endişlerinin azalmasıyla yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]