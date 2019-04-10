Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Tedarik Endişeleriyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Tedarik Endişeleriyle Yükseldi

52 dakika önce

– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Tedarik Endişeleriyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 70.84 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.41 artışla 64.24 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle hafifi gerilerken iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.19 dolardan,

altın, yüzde 0.007 artışla 1,308.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.26 artışla 2.9415 dolardan,

platin, yüzde 0.06 düşüşle 898.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.46 artışla 1,368.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,608 liraya döndü. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:04 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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