Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Tedarik Endişeleriyle Yükseldi

– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.

– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 70.84 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.41 artışla 64.24 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle hafifi gerilerken iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.19 dolardan,



altın, yüzde 0.007 artışla 1,308.4 dolardan,



bakır, yüzde 0.26 artışla 2.9415 dolardan,



platin, yüzde 0.06 düşüşle 898.8 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.46 artışla 1,368.9 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,608 liraya döndü. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek

Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı

İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek