Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresel Tedarik Endişeleriyle Yükseldi
52 dakika önce
– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.
– Petrol fiyatları, küresel tedarik endişeleri ve ekonomik yavaşlama etksiyle yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:04 Kaynak: DHA
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.33 artışla 70.84 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.41 artışla 64.24 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle hafifi gerilerken iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.19 dolardan,
altın, yüzde 0.007 artışla 1,308.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.26 artışla 2.9415 dolardan,
platin, yüzde 0.06 düşüşle 898.8 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.46 artışla 1,368.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,608 liraya döndü. - İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek