Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresele Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresele Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Düştü

58 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştıktan sonra, küresel ekonomik büyüme endişelerine paralel olarak düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Küresele Ekonomik Büyüme Endişeleriyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştıktan sonra, küresel ekonomik büyüme endişelerine paralel olarak düştü. 

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.04 düşüşle 67.82 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.08 düşüşle 59.93 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, güçlü ABD verileri ile yatırımcı ilgisinin hisse senetlerine dönmesiyle hafif düştükten sonra toparlandı

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 artışla 15.49 dolardan,

altın, yüzde 0.16 artışla 1,309.5 dolardan,

bakır, bir değişim göstermeyerek 2.906 dolardan,

platin, yüzde 0.15 artışla 862.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.39 artışla 1,564 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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