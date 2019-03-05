Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec'in Kısıntıları Etkisiyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec'in Kısıntıları Etkisiyle Yükseldi

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, petrol fiyatları 25 Şubat haftasında görülen kayıpları telafi etti.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec'in Kısıntıları Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, petrol fiyatları 25 Şubat haftasında görülen kayıpları telafi etti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.14 artışla 65.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.32 artışla 56.77 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarının beş ayın zirvesine yakın düzeye yükselmesiyle, son 5 haftanın en düşük düzeyine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

      - gümüş, yüzde 0.07 artışla 15.115 dolardan,

      - altın, yüzde 0.007 düşüşle 1,287.4 dolardan,

      - bakır, yüzde 0.98 artışla 2.9395 dolardan,

      - platin, yüzde 0.35 artışla 841.8 dolardan ve

      - paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,478.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,501 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:26 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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