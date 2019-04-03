Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Kısıntıları ve ABD Yaptırımlarıyla Yılın En Yüksek...

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Kısıntıları ve ABD Yaptırımlarıyla Yılın En Yüksek...

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları etkisiyle yılın en yüksek değerine ulaştı.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Opec Kısıntıları ve ABD Yaptırımlarıyla Yılın En Yüksek..., System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'ya yönelik yaptırımları etkisiyle yılın en yüksek değerine ulaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 69.83 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.45 artışla 62.85 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları dört haftanın en düşük değerinden toparlanıyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.56 artışla 15.145 dolardan,

altın, yüzde 0.12 artışla 1,297.1 dolardan,

bakır, yüzde 1.0 artışla 2.9345 dolardan,

platin, yüzde 1.36 artışla 864.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.44 artışla 1,406.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 378 liraya, Cumhuriyet altını da 1,554 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:51 Kaynak: DHA

Venezuela, Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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