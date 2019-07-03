Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi

35 dakika önce

–Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının, talep endişelerine baskın çıkmasıyla yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC kısıntıları etkisiyle yükseldi, System.String[]
–Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının, talep endişelerine baskın çıkmasıyla yükseldi.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Brent petrolü için uzun vadeli tahminini OPEC ve Rusya liderliğindeki müttefiklerinin üretim kısıntısını beklentilerini üzerinde, dokuz ay, uzatmalarına karşın aşağı yönlü revize etti. Daha önce yayınladığı raporda gelecek üçüncü çeyrekte Brent petrolünde fiyatın 65-67,5 dolar/varil aralığında dalgalanacağını öngören Morgan Stanley, bu beklentisini 60-65 dolar/varil aralığı olarak değiştirdi.
Dünyanın en büyük finans şirketlerinden, İsviçre merkezli UBS'in ekonomistleri ise, OPEC+ üyelerinin küresel üretim kısıntısı anlaşmasına yüksek oranda uyum göstermeyi sürdüreceklerini öngördüklerini belirterek, gelecek üç ayda Brent petrolünde fiyatın 70 doların üzerinde hareket edeceğini öngördüklerini açıkladılar.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 artışla  62.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 artışla  56.59 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, piyasalarda yeniden hissedilmeye başlanan küresel ticaret endişeleri etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yüksedli.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.83 artışla  15.365 dolardan,
altın, yüzde 1.47 artışla  1,428.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.34 düşüşle  2.6485 dolardan,
platin, yüzde 0.05 artışla  833.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.19 artışla  1,555.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya, çeyrek altın 422 liraya, Cumhuriyet altını da 1,745 liraya yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
petrol ihraç eden ülkeler örgütü, petrol, opec, ABD, Ekonomi
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