Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor ABD Üretimiyle Düştü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor ABD Üretimiyle Düştü

2 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD'de rekor seviyeye ulaşan ham petrol üretimi etkisiyle düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor ABD Üretimiyle Düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'de rekor seviyeye ulaşan ham petrol üretimi etkisiyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.54 düşüşle 66.03 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.28 düşüşle 56.78 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, BD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın açıklamalarının, yatırımcıların ticaret görüşmelerinin tamamlanacağı umutlarını zedelemesiyle iki haftanın en düğşük düzeyine çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 15.765 dolardan,

altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,320.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.9445 dolardan,

platin, yüzde 0.26 düşüşle 867.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.65 artışla 1,486.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 368 liraya, Cumhuriyet altını da 1,513 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:13 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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