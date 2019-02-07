Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim ve Kısıntı Arasına Sıkıştı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim ve Kısıntı Arasına Sıkıştı

1 saat önce

– Petrol fiyatları ABD'den gelen rekor üretim ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı arasında sıkıştı.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim ve Kısıntı Arasına Sıkıştı, System.String[]
– Petrol fiyatları ABD'den gelen rekor üretim ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı arasında sıkıştı.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) ABD'nin petrol stoklarında haftalık 1.3 milyon varil artışın beklenenin altında olduğunu duyurması sonrasında artan petrol fiyatları, ABD günlük üretiminin 16.6 milyon varille bir rekor kırmasıyla düştü, ancak OPEC üretim kısıtlamaları fiyatları destekliyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.73 düşüşle 62.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.26 düşüşle 53.33 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle haftanın en düşük düzeyine geriledi ancak küresel ekonomide görülen yavaşlamaya dair endişeler ve ABD Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle 1,300 doların üstünde tutundu

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.2 düşüşle 15.67 dolardan,

altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,312.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.11 artışla 2.8395 dolardan,

platin, yüzde 0.87 düşüşle 806.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.1 düşüşle 1,350.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'deki Bilim İnsanı Türk Çiftten Büyük Başarı ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Rekor Üretim ve Kısıntı Arasına Sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]