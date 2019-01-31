Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Stokların Azalmasıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Stokların Azalmasıyla Yükseldi

21 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalışa işaret eden veriler ve ABD'nin Venezuela yaptırımları etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Stokların Azalmasıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalışa işaret eden veriler ve ABD'nin Venezuela yaptırımları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.86 artışla 62.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 artışla 54.58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizleri yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutmasıyla sekiz ayın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.58 artışla 16.02 dolardan,

altın, yüzde 0.67 artışla 1,318.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.20 artışla 2.773 dolardan,

platin, yüzde 0.34 artışla 819 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.44 artışla 1,322.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:45 Kaynak: DHA

Türkiye, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 2 Ermeni Okuluna Türk Bayrağı Asıldı ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü

Bolton'dan Akıllara Durgunluk Veren Açıklama: Maduro Halkın Petrol ve Altınını Çaldı FED Merakla Beklenen Faiz Kararını Açıkladı! Dolar Anında Tepki Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Stokların Azalmasıyla Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]