Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişleriyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişleriyle düştü

1 saat önce

–Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginliklerin talebi etkileyeceği endişeleriyle düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişleriyle düştü, System.String[]
–Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginliklerin talebi etkileyeceği endişeleriyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 düşüşle 64.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.05 düşüşle 57.4 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri indireceği yönündeki açıklamaları etkisiyle son altı eyılın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.52 artışla  15.37 dolardan,
altın, yüzde 0.84 artışla  1,412 dolardan,
bakır, yüzde 0.11 artışla  2.7075 dolardan,
platin, yüzde 0.18 düşüşle  809.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.87 artışla 1,512.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 262 liraya, çeyrek altın 429 liraya, Cumhuriyet altını da 1,777 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Türkiye, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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