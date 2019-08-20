Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endileleri etkisiyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endileleri etkisiyle düştü

46 dakika önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle doğan talep endişeleri etkisiyle düştü.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endileleri etkisiyle düştü, System.String[]
–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı etkisiyle doğan talep endişeleri etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.97 düşüşle 59.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.28 düşüşle 55.49 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, büyümöe endişeleri etkisiyle 1,500 doların üstüne yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.09 artışla 17.125 dolardan,
altın, yüzde 0.18 artışla 1,514.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.56 düşüşle 2.587 dolardan,
platin, yüzde 0.63 düşüşle 851.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.73 artışla 1,485 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 452 liraya, Cumhuriyet altını da 1,870 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:43 Kaynak: DHA
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