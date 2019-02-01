Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Toplantısı ve Çin Verileriyle Yatay

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Toplantısı ve Çin Verileriyle Yatay

6 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sona ereceği umutlarına karşılık, Çin'den gelen zayıf verilerin petrol talebini azaltacağı endişeleri ile yatay seyirde.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Toplantısı ve Çin Verileriyle Yatay, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin sona ereceği umutlarına karşılık, Çin'den gelen zayıf verilerin petrol talebini azaltacağı endişeleri ile yatay seyirde.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.89 artışla 61.38 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.15 artışla 54.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yarattığı olumlu hava etkisiyle gücünü korudu.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.26 düşüşle 16.03 dolardan,

altın, yüzde 0.03 artışla 1,325.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.31 düşüşle 2.776 dolardan,

platin, yüzde 0.86 artışla 831.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.38 artışla 1,330.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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