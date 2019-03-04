Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Anlaşması Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Anlaşması Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yükseldi

22 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç alınacağı beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Anlaşması Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç alınacağı beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.41 artışla 65.34 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.39 artışla 56.02 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı umutlarıyla 25 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.25 dolardan,

altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,294.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.31 artışla 2.94 dolardan,

platin, yüzde 0.71 düşüşle 857.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.05 artışla 1,505.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,506 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:54 Kaynak: DHA

Ekonomi
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