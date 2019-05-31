Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri ve stoklarda artışla düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri ve stoklarda artışla düştü

9 dakika önce

– Petrol fiyatları ticaret gerginliklerinin artması ve ABD ham petrolstoklarının rekor düzeye yükselmesi etkisiyle Kasım ayından bu yana en büyük aylık düşüş yolunda.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri ve stoklarda artışla düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları ticaret gerginliklerinin artması ve ABD ham petrolstoklarının rekor düzeye yükselmesi etkisiyle Kasım ayından bu yana en büyük aylık düşüş yolunda.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.27 düşüşle 66.02 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.87 düşüşle 56.1 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ile küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi etkisiyle, Ocak ayından bu yana ilk kez bir aylık dönemi artışla tamamlama yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 14.485 dolardan,
altın, yüzde 0.35 artışla 1,297 dolardan,
bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.6475 dolardan,
platin, yüzde 0.25 düşüşle 792.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.03 düşüşle 1,365.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 401 liraya, Cumhuriyet altını da 1,660 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:41 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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