Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret anlaşması ile sonlanacağı beklentileri ve ABD ham petrol stoklarında görülen haftalık 812 bin varillik düşüş etkisiyle yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret anlaşması ile sonlanacağı beklentileri ve ABD ham petrol stoklarında görülen haftalık 812 bin varillik düşüş etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 62.48 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.66 düşüşle 61.73 dolardan, ABD hafif petrolü 54.08 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.61 düşüşle 53.57 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin yakın zamanda bir anlaşma ile sonlanacağı beklentileri etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.25 düşüşle 14.955 dolardan,
altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,348.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.694 dolardan,
platin, yüzde 0.1 artışla 802.8 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.3 artışla 1,492.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,703 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:49 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girildi! 1 milyar dolar değerinde 16,5 ton kokain ele geçirildi! Nereden geldiği tespit edilemedi ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:31:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]