Son Dakika Haberleri: Emtia piyasaları –petrol fiyatları ticaret anlaşması umutları etkisiyle yükseldi
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Emtia piyasaları –petrol fiyatları ticaret anlaşması umutları etkisiyle yükseldi

1 saat önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ticaret anlaşması öngördüğünü söylemesi üzerine yükselişe devam etti.

Emtia piyasaları –petrol fiyatları ticaret anlaşması umutları etkisiyle yükseldi, System.String[]

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ticaret anlaşması öngördüğünü söylemesi üzerine yükselişe devam etti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.02 artışla 59.3 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.25 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel belirsizliklerden kaçınmalarıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.55 artışla 17.915 dolardan,

altın, yüzde 0.38 artışla 1,543.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.49 artışla 2.556 dolardan,

platin, yüzde 0.69 artışla 863.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.14 artışla 1,474.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,940 lirada.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
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