Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yüzde 1.0'in Üzerinde...

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yüzde 1.0'in Üzerinde...

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç alınacağı beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Ticaret Umutları ve Üretim Kısıntılarıyla Yüzde 1.0'in Üzerinde..., System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç alınacağı beklentileri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.21 artışla 65.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.24 artışla 56.49 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağı umutlarıyla 25 Ocak'tan bu yana en düşük düzeyine gerilerken, 2016 yılının Kasım ayından bu yana en büyük günlük düşüşü gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.66 düşüşle 15.155 dolardan,

altın, yüzde 0.82 düşüşle 1,288.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.91 dolardan,

platin, yüzde 2.06 düşüşle 845.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.19 düşüşle 1,503.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,504 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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