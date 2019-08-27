Son Dakika Haberleri: Emtia piyasaları –petrol fiyatları trump'ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı
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Emtia piyasaları –petrol fiyatları trump'ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı

9 dakika önce

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ticaret anlaşması öngördüğünü söylemesi üzerine yükseldi.

Emtia piyasaları –petrol fiyatları trump'ın anlaşma öngörüsü etkisiyle arttı, System.String[]

– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin G7 Zirvesi ardından yumuşama sinyalleri vermesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın bir ticaret anlaşması öngördüğünü söylemesi üzerine yükseldi..

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.36 artışla 58.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 artışla 53.88 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatay, ancak ticaret gerginliklerinin azalmasıyla altı yılın zirvesinden geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.31 artışla 17.695 dolardan,

altın, yüzde 0.29 artışla 1,541.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.18 düşüşle 2.539 dolardan,

platin, yüzde 0.44 artışla 861.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.22 düşüşle 1,469.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,941 liraya yükseldi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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