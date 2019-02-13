Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Kısıtlaması ve Stok Azalmasıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Kısıtlaması ve Stok Azalmasıyla Yükseldi

7 saat önce

– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında kısıtlamaya gideceğini duyurması ve ABD stoklarının azalmasıyla yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Kısıtlaması ve Stok Azalmasıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında kısıtlamaya gideceğini duyurması ve ABD stoklarının azalmasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.3 artışla 63.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.02 artışla 53.64 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların iki ayın zirvesinden gerilemesi ve yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları öncesinde yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 15.685 dolardan,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,314.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 artışla 2.776 dolardan,

platin, yüzde 0.32 artışla 792.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.57 artışla 1,383.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,492 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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