Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Kısıntıları Etkisiyle Yükseldi

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle yükseldi.

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkisiyle yükseldi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 artışla 66.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.52 artışla 57.52 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, ABD Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Robert Lightizer'ın açıklamalarının, yatırımcıların ticaret görüşmelerinin tamamlanacağı umutlarını zedelemesiyle iki haftanın en düşük düzeyine çekildi.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.15 düşüşle 15.61 dolardan,



altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,313.8 dolardan,



bakır, yüzde 0.05 düşüşle 2.9485 dolardan,



platin, yüzde 0.16 düşüşle 873.8 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.07 artışla 1,502.6 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü. - İstanbul

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