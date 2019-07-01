Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıntılarına devam kararıyla yüzde 2.0'den fazla arttı
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıntılarına devam kararıyla yüzde 2.0'den fazla arttı

1 saat önce

–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıntılarına devam kararıyla yüzde 2.0'den fazla arttı, System.String[]
–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.75 artışla  66.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.74 artışla  60.07 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlatılmasının yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.98 düşüşle  15.19 dolardan,
altın, yüzde 1.78 düşüşle  1,388.5 dolardan,
bakır, yüzde 1.37 artışla  2.7425 dolardan,
platin, yüzde 0.57 düşüşle  836.3 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.36 düşüşle  1,532 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,725 liraya düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
Opec, Suudi Arabistan, Ekonomi
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