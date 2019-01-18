Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Düşüşüyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Üretim Düşüşüyle Yükseldi

1 saat önce

– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre Aralık ayında üretimin sert düşmesi üzerine petrol fiyatları Cuma günü yüzde 1.0'den çok yükseldi ve aşırı arz fazlası ile ilgili endişeleri hafifletti.

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– Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre Aralık ayında üretimin sert düşmesi üzerine petrol fiyatları Cuma günü yüzde 1.0'den çok yükseldi ve aşırı arz fazlası ile ilgili endişeleri hafifletti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.18 artışla 61.90 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.33 artışla 52.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinde buzların çözüleceği umudu etkisiyle hisse senedi piyasalarının canlanmasıyla, düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.78 düşüşle 15.415 dolardan,

altın, yüzde 0.79 düşüşle 1,282.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.88 artışla 2.7035 dolardan,

platin, yüzde 0.66 düşüşle 806.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.68 düşüşle 1,337.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,490 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

Aralık, Opec, Ekonomi
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