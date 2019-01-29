Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Venezuela Yaptırımlarıyla Arttı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Venezuela Yaptırımlarıyla Arttı

35 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'nın devlete ait petrol fitması PDVSA'ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Venezuela Yaptırımlarıyla Arttı, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'nın devlete ait petrol fitması PDVSA'ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.7 artışla 60.35 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.71 artışla 52.36 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasının ABD – Çin ilişkilerini etkileyeceği endişesiyle, Salı günü yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.32 artışla 15.815 dolardan,

altın, yüzde 0.16 artışla 1,305.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.63 artışla 2.697 dolardan,

platin, yüzde 0.26 artışla 816.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.28 artışla 1,292.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,493 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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