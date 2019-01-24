Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırım Endişesiyle Yükseldikten Sonra Geri Döndü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırım Endişesiyle Yükseldikten Sonra Geri Döndü

1 saat önce

– Küresel ekonomi konusundaki endişeler hafiflerken, ABD'nin Venezüella'ya yaptırım uygulama olasılığı üzerine yükselen petrol fiyatları Perşembe günü düştü.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırım Endişesiyle Yükseldikten Sonra Geri Döndü, System.String[]
– Küresel ekonomi konusundaki endişeler hafiflerken, ABD'nin Venezüella'ya yaptırım uygulama olasılığı üzerine yükselen petrol fiyatları Perşembe günü düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.62 düşüşle 60.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.51 düşüşle 52.35 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin para politikası kurlu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama beklenirken düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 15.32 dolardan,

altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,279.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.647 dolardan,

platin, yüzde 0.29 artışla 798.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 2.38 düşüşle 1,277 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,463 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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