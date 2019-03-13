Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stok Azalmasıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stok Azalmasıyla Yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarında azalışa bağlı olarak yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stok Azalmasıyla Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarında azalışa bağlı olarak yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 67.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.99 artışla 58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Brexit ile ilgili etkisiyle iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.5 artışla 15.485 dolardan,

altın, yüzde 0.77 artışla 1,308.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.17 düşüşle 2.9335 dolardan,

platin, yüzde 1.86 artışla 847.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.01 artışla 1,505.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,548 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Türkiye, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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