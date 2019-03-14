Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stoklardaki Düşüşle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stoklardaki Düşüşle Yükseldi

57 dakika önce

– Petrol fiyatları, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki 3.9 milyon varillik azalışa bağlı olarak yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stoklardaki Düşüşle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki 3.9 milyon varillik azalışa bağlı olarak yükseldi.

Brent petrolünün varil fiyatının 3. çeyrekte 70 dolar olacağını öngören Societe Generale, gelecek 12 ayda fiyatın 62-75 dolar bandında dalgalanacağını öngördü. Societe Generale, Batı Teksas petrolünün ise 3. çeyrekte 64 dolardan işlem görmesini ve gelecek 12 ayda 55-69 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyor.

Avrupa'nın, Paris merkezli ana finans şirketlerinden Societe Generale ayrıca, önümüzdeki altı ayda ortalama altın fiyatının onsu 1,350 dolar, 12 ay için ortalama fiyatın 1,400 dolar olacağını öngördü. Societe Generale, gümüş için de altı ve 12 aylık fiyat öngörülerini 16.5 dolar ve 17.0 dolar olarak açıkladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.22 artışla 67.7 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.14 artışla 58.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Brexit ile ilgili etkisiyle iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra hafif çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.56 düşüşle 15.37 dolardan,

altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,303.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.9175 dolardan,

platin, yüzde 1.06 düşüşle 832.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.36 düşüşle 1,501.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,548 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:38 Kaynak: DHA

Avrupa, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim'den Fernando'ya Son Şans AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti

ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım Venezuela "Elektrik Sabotajı"Nı Araştırmak İçin Komisyon Kuruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:35:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yaptırımlar ve Stoklardaki Düşüşle Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]