Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve kısıntılarıla yükseldi

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve kısıntılarıla yükseldi

2 saat önce

– Brent petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle 70 doların üzerine yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve kısıntılarıla yükseldi, System.String[]
– Brent petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle 70 doların üzerine yükseldi. 
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 artışla 70.31 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.18 artışla 59.32 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve ABD ile Çin arasındaki artan gerginlikler etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 14.52 dolardan,
altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,281.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.5 artışla 2.713 dolardan,
platin, yüzde 1.06 artışla 811.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.49 artışla 1,332.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 409 liraya, Cumhuriyet altını da 1,693 liraya geriledi.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:21 Kaynak: DHA
Opec, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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