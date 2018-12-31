Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılı Düşüşle Kapatıyor

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılı Düşüşle Kapatıyor

1 saat önce

– Petrol fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artışla paralel günlük yüzde 2.0'nin üzerinde arttı; ancak, giderek artan stoklar etkisiyle, yıl içinde varil başına 86.74 dolara kadar yükselen fiyatlar, 2015 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda düşecek.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılı Düşüşle Kapatıyor, System.String[]
– Petrol fiyatları, hisse senedi piyasalarında görülen artışla paralel günlük yüzde 2.0'nin üzerinde arttı; ancak, giderek artan stoklar etkisiyle, yıl içinde varil başına 86.74 dolara kadar yükselen fiyatlar, 2015 yılından bu yana ilk kez yıllık bazda düşecek.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 artışla 53.85 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.85 artışla 45.70 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, altı ayın en yüksek düzeyinlerinde olsa da 2015 yılında beri ilk kez seneyi kayıpla kapatacak.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.04 düşüşle 15.43 dolardan,

       - altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,282.3 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.666 dolardan,

       - platin, yüzde 0.40 düşüşle 793.2 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.78 artışla 1,192.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 356 liraya, Cumhuriyet altını da 1,464 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:48 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı

Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 19:04:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılı Düşüşle Kapatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]