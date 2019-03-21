Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılın Zirvesini Gördükten Sonra Hafif Geriledi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılın Zirvesini Gördükten Sonra Hafif Geriledi

1 saat önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştıktan sonra hafif geriledi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yılın Zirvesini Gördükten Sonra Hafif Geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıntıları ve ABD'nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisiyle yılın zirvesine ulaştıktan sonra hafif geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 68.27 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.15 düşüşle 60.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla üç haftanın zirvesine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.06 artışla 15.48 dolardan,

altın, yüzde 0.78 artışla 1,311.9 dolardan,

bakır, yüzde 0.17 artışla 2.926 dolardan,

platin, yüzde 1.71 artışla 874.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,568 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Opec, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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