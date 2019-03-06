Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüksek ABD Stokları Etkisiyle Düştü

– Petrol fiyatları, yüksek ABD üretiminin stok birikmesi yaratacağı endişeleri karşısında PEtol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına rağmen düştü.

– Petrol fiyatları, yüksek ABD üretiminin stok birikmesi yaratacağı endişeleri karşısında PEtol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına rağmen düştü.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.21 düşüşle 65.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.81 düşüşle 56.1 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmeleri hakkında gelişmeleri beklerken, riskli varlıklara yönelik artan risk iştahıyla hafif yükseldi.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.07 artışla 15.115 dolardan,



altın, yüzde 0.04 artışla 1,285.3 dolardan,



bakır, yüzde 0.24 artışla 2.943 dolardan,



platin, yüzde 0.94 düşüşle 830.1 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.12 artışla 1,467.7 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,511 liraya döndü. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak

Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek

ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor