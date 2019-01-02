Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Geriledi

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Geriledi

1 saat önce

– Petrol fiyatları yılın ilk işlme gününde artan ABD stokları ve küresel büyümede yavaşlama endişeleri ile yüzde 1.0'den fazla geriledi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Geriledi, System.String[]
– Petrol fiyatları yılın ilk işlme gününde artan ABD stokları ve küresel büyümede yavaşlama endişeleri ile yüzde 1.0'den fazla geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.17 düşüşle 53.17 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.12 düşüşle 44.9 dolardan işlem görüyor.  

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel büyüme endişeleri ve hisse senedi piyasalarında görülen düşüş endişeleriyle güvenli liman arayışı etkisiyle arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.23 düşüşle 15.505 dolardan,

       - altın, yüzde 0.57 artışla 1,288.6 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.89 artışla 2.6545 dolardan,

       - platin, yüzde 0.12 artışla 801.6 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.23 artışla 1,200 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,464 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:52 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz

Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:10:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 1.0'den Fazla Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]