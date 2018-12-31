Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'den Fazla Arttı

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'den Fazla Arttı

29 dakika önce

– Petrol fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı konusunda "muhtemel çözüme" ilişkin gelişmelere bağlı olarak yüzde 2.0'nin üzerinde arttı.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Yüzde 2.0'den Fazla Arttı, System.String[]
– Petrol fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı konusunda "muhtemel çözüme" ilişkin gelişmelere bağlı olarak yüzde 2.0'nin üzerinde arttı.

Buna karşılık, ABD'de petrol platformlarının artmasının da etkisiyle, aşırı arz korkusunun, petrolün 2015'ten bu yana ilk yıllık düşüşüne hazırlandığına ilişkin yorumları destekliyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.37 artışla 54.47 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.10 artışla 46.28 dolardan işlem görüyor. 

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarında görülen uçuculuk etkisiyle riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı ile yüksek düzeyini koruyor.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.22 artışla 15.47 dolardan,

       - altın, yüzde 0.03 artışla 1,283.4 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.30 artışla 2.6895 dolardan,

       - platin, yüzde 0.45 artışla 800 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,188.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 216 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,454 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:00 Kaynak: DHA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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