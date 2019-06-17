EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü

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Japonya'dan Irak'a 1 milyar dolarlık kredi desteği

Bursaspor'un stadı ve 2 tesisinin elektriği kesildi!

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

MAK anketi açıklandı! Ortak yayın sonrasında Yıldırım mı yoksa İmamoğlu mu önde?