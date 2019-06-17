Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü

54 dakika önce

– Petrol fiyatları, Umman Denizi'nde saldırılan tankerler kaynaklı gerilime rağmen Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel petrol talebinde düşüş öngörmesi, ekonomik yavaşlama endişeri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle geriledi.

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü, System.String[]
– Petrol fiyatları, Umman Denizi'nde saldırılan tankerler kaynaklı gerilime rağmen Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel petrol talebinde düşüş öngörmesi, ekonomik yavaşlama endişeri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 61.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 düşüşle 52.15 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Salı günü düzenlenecek para politikası toplantısına odaklanmalarıyla 14 ayın zirvesinden düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.08 artışla 14.815 dolardan,
altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,341.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.44 artışla 2.641 dolardan,
platin, yüzde 1.12 düşüşle 795.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.31 düşüşle 1,457 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,705 liraya geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
Umman Denizi
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