Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatlarında Yükseliş İkinci Günde de Sürdü

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatlarında Yükseliş İkinci Günde de Sürdü

1 saat önce

– Petrol fiyatlarında Çarşamba günü başlayan artışlar, ikinci günde de sürdü ve ABD hafif petrolü, üç aylık düşüş serisini bırakarak, tarihin en yüksek Ocak ayı performansını gösterdi.

Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatlarında Yükseliş İkinci Günde de Sürdü, System.String[]
– Petrol fiyatlarında Çarşamba günü başlayan artışlar, ikinci günde de sürdü ve ABD hafif petrolü, üç aylık düşüş serisini bırakarak, tarihin en yüksek Ocak ayı performansını gösterdi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 62.12 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.83 artışla 54.68 dolardan işlem görüyor.

Değerli metal fiyatları Perşembe günü de, Fed'in faizleri gelecek birkaç dönem yüksletmeyeceğinin açıklanması etkisiyle, yükselmeye devam ederken, altın, 11 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.56 artışla 16.175 dolardan,

altın, yüzde 1.04 artışla 1,329.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.92 artışla 2.793 dolardan,

platin, yüzde 1.24 artışla 826.3 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.82 artışla 1,340.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:56 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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