Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artışı talep endişeleri frenledi
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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artışı talep endişeleri frenledi

18 dakika önce

–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yükseldikten sonra, talep endişeleri etkisiyle hızını yavaşlattıGelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artışı talep endişeleri frenledi, System.String[]
–Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yükseldikten sonra, talep endişeleri etkisiyle hızını yavaşlattı
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.55 artışla  65.40 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.41 artışla  59.33 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve ABD'nin Avrupa Birliği'ni (AB) 4 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulama tehdidi etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.11 artışla  15.21 dolardan,
altın, yüzde 0.33 artışla  1,393.9 dolardan,
bakır, bir değişim göstermeyerek 2.6795 dolarda sabit kaldı,
platin, yüzde 0.42 artışla  840.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.19 düşüşle  1,541.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,708 liraya düştü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi
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