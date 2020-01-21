EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika
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EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor

7 saat önce

Libya'daki askeri gerilimlere paralel olarak bölgedeki belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş de devam etti.

EMTİA PİYASALARI-Petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor, System.String[]

Libya'daki askeri gerilimlere paralel olarak bölgedeki belirsizliğin sürmesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş de devam etti.

Libya'daki karışıklığın ardından iki petrol üretim tesisinin kapatılması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) olan ülkenin petrol akışının azalacağı risklerini oluşturdu. Buna rağmen, petrol piyasalarının Libya'daki kesintiden oluşacak tedarik eksiğini karşılayabileceği beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü varil başına yüzde 0.81 düşüşle 64.67 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.68 düşüşle varil başına 58.32 dolara geriledi.

Çin'de devam eden koronavirüs salgını endişeleri sebebiyle altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Salgın endişeleriyle yüzde 3.18 düşen paladyum de daha sonra hafif toparlandı.

Değerli metaller;

gümüş yüzde 2.37 düşüşle 17.685 dolardan,

altın yüzde 0.67 düşüşle 1,549.70 dolardan,

bakır yüzde 1.23 düşüşle 2.8105 dolardan,

platin yüzde 2.42 düşüşle 2,81 dolardan,

paladyum yüzde 0.42 artışla 2.234 dolardan işlem gördü.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 295 liraya, çeyrek altın fiyatı 483 liraya, Cumhuriyet altını 1,998 liraya yükseldi.


Libya, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:58 Kaynak: DHA
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