Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Opec'in Kısıntıya Devam Kararıyla Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Opec'in Kısıntıya Devam Kararıyla Yükseldi

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesine rağmen OPEC'in söz konusu kısıtlamaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Opec'in Kısıntıya Devam Kararıyla Yükseldi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesine rağmen OPEC'in söz konusu kısıtlamaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.64 artışla 65.63 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.86 artışla 55.98 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı konusunda Fed'in sabırlı olacağına ilişkin açıklamalarının ardından doların neredeyse son üç haftanın en düşük düzeyini görmesiyle hafif karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.81 dolardan,

altın, yüzde 0.52 artışla 1,329.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.20 düşüşle 2.939 dolardan,

platin, yüzde 0.55 artışla 865.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.33 düşüşle 1,518 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,515 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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