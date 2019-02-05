Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – Petrol Üretimde Azalma ve Yaptırım Etkisiyle Yükseldi

Emtia Piyasaları – Petrol Üretimde Azalma ve Yaptırım Etkisiyle Yükseldi

30 dakika önce

– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ördgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile yükseldi.

Emtia Piyasaları – Petrol Üretimde Azalma ve Yaptırım Etkisiyle Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ördgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.34 artışla 62.72 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.37 artışla 54.76 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların risk iştahının artmasıyla haftanın en düşük düzeyine çekildi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 artışla 15.92 dolardan,

altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,319.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.55 artışla 2.81 dolardan,

platin, yüzde 0.24 artışla 824.8 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.16 artışla 1,332.5 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:17 Kaynak: DHA

Opec, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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