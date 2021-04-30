EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor

Petrol fiyatları, genel küresel ekonomik toparlanmaya bağlı talep artışı beklentileriyle tırmandığı düzeylerde, Hindistan ve Brezilya'da Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamaya yönelik daha kapsamlı kapanmaların uygulanacağı endişeleriyle yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları da, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görüyor.

Diğer yandan, küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyumdaki tırnamış sürüyor. Paladyum, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığıne karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle, ons başına 2,980.08 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,960 dolar düzeyine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 67.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 64.56 dolar,altın yüzde 0.13 düşüşle 1,769.67 dolar,gümüş yüzde 0.65 düşüşle 25.93 dolar,bakır yüzde 0.05 artışla 9.861.00 dolar,platin yüzde 0.34 artışla 1,207.05 dolar,paladyum yüzde 0.21 artışla 2,964.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 469 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,088 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın bülteninde, "Ons altın tahvil faizi baskısı altında kalmayı sürdürüyor" denildi ve eklendi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1768 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal ABD'den gelen verilerin beklenenden fazla toparlanmaya işaret etmesiyle geriledi. ABD'den gelen birinci çeyrek büyüme verisi yüzde 6.1'lik beklentilerin üzerinde yüzde 6.4 geldi. Dolar Endeksi düne göre yatay seyrederken tahvil faizi yükselişini sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.65, ABD 10 yıllıkları ise yüzde 1.64 yakınlarında fiyatlanıyor. Bugün piyasalardaEuro Bölgesi birinci çeyrek büyüme ve TÜFE verileri takip edilecek. Tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli olduğu için izlenmeli."Hafta başından itibaren yükselen petrol geri çekiliyor. Son üç gündür petrol talebinin artacağına yönelik beklenti ile yükselen petrol fiyatları bugün değer kaybediyor. Hindistan, Brezilya ve Japonya başta olmak üzere artan Covid-19 vaka sayıları petrol tarafında bası oluşturmaya devam ediyor. "Diğer taraftan, ABD ve Avrupa'da aşılama sürecinin hızla devam etmesi ve Avrupa'da kısıtlamaların gevşetilmesi petroldeki düşüşü sınırlı tutuyor. Fransa, Covid-19 kısıtlamalarını 30 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldırmaya hazırlandığını duyurdu. "Kaldırma süreci 4 Mayıs'tan itibaren başlayacak. New York'ta ise kısıtlamaların 1 Temmuz'a kadar kaldırılması hedefleniyor. Bugün Euro bölgesi büyüme verisi ve ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verisi takip edilecek.

"Diğer taraftan, salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."