EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor - Son Dakika

EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor

30.04.2021 09:40
EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor, System.String[]

Petrol fiyatları, genel küresel ekonomik toparlanmaya bağlı talep artışı beklentileriyle tırmandığı düzeylerde, Hindistan ve Brezilya'da Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamaya yönelik daha kapsamlı kapanmaların uygulanacağı endişeleriyle yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları, genel küresel ekonomik toparlanmaya bağlı talep artışı beklentileriyle tırmandığı düzeylerde, Hindistan ve Brezilya'da Covid-19 salgınının yayılmasını sınırlamaya yönelik daha kapsamlı kapanmaların uygulanacağı endişeleriyle yatay hareket ediyor.

Altın fiyatları da, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görüyor.

Diğer yandan, küresel düzeyde otomotiv üretimindeki artışların etkisiyle, katalitik konvertörlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan değerli metal paladyumdaki tırnamış sürüyor. Paladyum, elektrikli araç üreticisi Tesla ve dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford'un, chip darlığıne karşın, gelirlerinde güçlü artışlar açıklamalarının desteğiyle, ons başına 2,980.08 dolar ile yeni rekor düzeyi gördükten sonra 2,960 dolar düzeyine döndü.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 67.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 64.56 dolar,altın yüzde 0.13 düşüşle 1,769.67 dolar,gümüş yüzde 0.65 düşüşle 25.93 dolar,bakır yüzde 0.05 artışla 9.861.00 dolar,platin yüzde 0.34 artışla 1,207.05 dolar,paladyum yüzde 0.21 artışla 2,964.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 469 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,088 liraya yükseldi.İntegral Yatırım'ın bülteninde, "Ons altın tahvil faizi baskısı altında kalmayı sürdürüyor" denildi ve eklendi: "Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1768 seviyesi  yakınlarından geçiyor. Değerli metal ABD'den gelen verilerin  beklenenden fazla toparlanmaya işaret etmesiyle geriledi. ABD'den  gelen birinci çeyrek büyüme verisi yüzde 6.1'lik beklentilerin üzerinde yüzde 6.4  geldi. Dolar Endeksi düne göre yatay seyrederken tahvil faizi  yükselişini sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.65, ABD 10  yıllıkları ise yüzde 1.64 yakınlarında  fiyatlanıyor. Bugün piyasalardaEuro Bölgesi birinci çeyrek büyüme ve TÜFE verileri takip edilecek. Tahvil  faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu ons altın üzerinde önemli  olduğu için izlenmeli."Hafta başından itibaren yükselen petrol geri çekiliyor. Son üç gündür petrol talebinin artacağına yönelik beklenti ile yükselen  petrol fiyatları bugün değer kaybediyor. Hindistan, Brezilya ve Japonya başta olmak üzere artan Covid-19 vaka sayıları petrol  tarafında bası oluşturmaya devam ediyor. "Diğer taraftan, ABD ve Avrupa'da aşılama sürecinin hızla devam etmesi ve Avrupa'da  kısıtlamaların gevşetilmesi petroldeki düşüşü sınırlı tutuyor. Fransa, Covid-19 kısıtlamalarını 30 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldırmaya  hazırlandığını duyurdu. "Kaldırma süreci 4 Mayıs'tan itibaren  başlayacak. New York'ta ise kısıtlamaların 1 Temmuz'a kadar  kaldırılması hedefleniyor. Bugün Euro bölgesi büyüme verisi ve ABD'de  kişisel gelir ve harcamalar verisi takip edilecek.

"Diğer taraftan, salgının seyri, aşı uygulamaları ve küresel petrol talebinin  toparlanması ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek."


Koronavirüs, Petrol, India, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın İki eski hakem Ahmet Çakar ve Deniz Çoban, F.Bahçe'nin iptal edilen penaltısında hata yapıldığı görüşünde İki eski hakem Ahmet Çakar ve Deniz Çoban, F.Bahçe'nin iptal edilen penaltısında hata yapıldığı görüşünde Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor         
09:40
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nerden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nerden alıyorsunuz?         
09:10
Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş         
08:14
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu         
07:13
İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var         
05:57
Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek         
23:30
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı         
17:03
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 10:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EMTİA PİYASALARI-Petrol ve altın yatay, paladyumda yeni rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement